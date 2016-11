Facebook stellt Steam-Konkurrenten vor

Facebook stellt seinen Games-Client Gamesroom vor. Die Software läuft aktuell unter Windows und erinnert von der Funktionsweise an Angebote wie Steam oder GOG. Über das Programm können Nutzer unter anderem Spiele kaufen und herunterladen.Momentan ist die Größe der Games noch auf 200 MB gedeckelt, daher beschränkt sich das Angebot aktuell auf eine überschaubare Auswahl von Social-Games. In der Theorie wäre Facebook mit Gamesroom aber zukünftig in der Lage, mit digitalen Marktplätzen für Games wie besagtem Steam mitzuhalten. Das zu Facebook gehöhrende Oculus VR betreibt seinen Oculus Store allerdings vorerst weiter.

Quelle: GamesMarkt.de

