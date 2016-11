Facebook startet Beta für Instant Games

Facebook hat einen neuen Service als Beta gestartet: Ab sofort ist Instant Games in 30 Ländern verfügbar, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Es handelt sich dabei um eine HTML5-basierte Lösung, mit der man via Messenger oder Facebook-Timeline schnell in das jeweilige Spiel kommt. Besonders interessant ist die Möglichkeit Freunde herauszufordern, wodurch virale Effekte entstehen. Zum Start haben 15 Firmen insgesamt 17 Spiele veröffentlicht. Neben Majors wie Bandai Namco, Taito, Zynga, King oder Konami sind auch einige mittliere Entwickler dabei darunter zum Beispiel das niederländische Spil Games. Aus Deutschland findet sich bislang nur Softgames unter den Unterstützern. Doch das muss nicht so bleiben. Facebook hat auf seinen Seiten ein Kontaktformular für interessierte Entwickler eingerichtet.Die Nutzung gerade der Messageing-Funktion für die Vermarktung von Spielen mag in den westlichen Ländern ungewöhnlch erscheinen, ist aber alles andere als neu. In Asien und allen voran in Südkorea sind Instant Messenger schon seit Jahren ganz wesentliche Vermarktungsplattformen für Games.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen