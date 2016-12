Facebook prämiert Spiele des Jahres

"Poker Heat" von Playtika

"Naruto Online" vonOasis Games

"Taonga: The Island Farm" von Volka

"Liberators" von MutantBox

"Bejeweled Stars" von EA

"League of Angels II" von Youzu

"Take 5 Free Slots" von Double U Games

"Slots-Wizard of Oz" von Zynga

"Pokémon GO" von Niantic

"Clash Royale" von Supercell

NetEase

"Oz: Broken Kingdom" von NEXON M

"Critical Ops" von Critical Force

"Game of Dice" von JOYCITY

"Everwing" von Blackstorm

"Endless Lake" von Spilgames

"Hex FRVR" von FRVR

"Genies & Gems" von Jam City

"Total War Battles: Kingdom" von Creative Assembly

"Shuffle Cats" von King

Battle.net von Blizzard

"Texas HoldEm Poker" von Zynga

"Seven Knights" von Netmarble Games

Seit 2010 verleiht das soziale Netzwerk Facebook seine eigenen "Game of the Year"-Auszeichnungen. Im Gegensatz zu anderen Preisverleihungen setzt Facebook aber ausschließlich auf Web- und Mobile-Titel, die von den Nutzern auf Smartphones, Tablets oder im Browser gespielt werden können.Facebooks "Game of the Year 2016" geht an den russischen Mobile-Entwickler Playrix Entertainment für sein Spiel "Gardenscapes - New Acres". Der Preis für das beste Mobile-Game wurde hingegen wenig überraschend an Niantics "Pokémon GO" verliehen. Weitere Auszeichnungen wurden in den Kategorien "Best Gameroom Games", "Best Instant Games", "Best Facebook Integrations" und "Best Use of Facebook Live" vergeben.Alle Gewinner in den einzelnen Kategorien finden Sie in der folgenden Übersicht:"Gardenscapes - New Acres" by Playrix

Quelle: GamesMarkt.de

