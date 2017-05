expert übernimmt "Overwatch"-Team

Die noch junge eSport-Sparte des Elektronik-Händlers expert wird weiter ausgebaut. Dafür holt sich Team expert jetzt eine neue Mannschaft professioneller Spieler ins Boot. Dabei handelt es sich um insgesamt sechs Profis, die für die Disziplin " Overwatch " verpflichtet wurden. Die Mannschaft Team setzt sich größtenteils zusammen aus ehemaligen Spielern vom Team Alternate aTTaX und besteht aus den drei Deutschen Joshua Santana, Dominik Scheerer und Marcel Siprath, sowie den zwei Norwegern Herland Greger und Jørgen Myrlund und dem Schweden Alexander Arvsell.Das "Overwatch"-Team ist damit bereits die sechste eSport-Disziplin, die expert mit eigenen Teilnehmern abdeckt. Neben "Overwatch" unterhält expert auch Mannschaften in "TrackMania", "Starcraft 2", " Heroes of the Storm", "Fifa" und "CS:GO".

Quelle: GamesMarkt.de

