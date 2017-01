expert übernimmt "HotS"-Team

Großansicht Das "HotS"-Profi-Team Two Bees Determined spielt ab sofort für Team expert Das "HotS"-Profi-Team Two Bees Determined spielt ab sofort für Team expert

Der Elektronik-Fachhändler expert erweitert seinen eSport-Kader erneut um eine neue Disziplin und holt sich dafür ein etabliertes Team an Bord. Mit fünf neuen Spieler der Profi-Mannschaft Two Bees Determined steigt Team expert ab sofort in das Blizzard-Moba " Heroes of the Storm " ein. Ihr erstes Debüt wird die Mannschaft bei dem "Heroes of the Storm Global Championship" am 20. Januar haben. Gespielt wird dabei um Preisgelder im siebenstelligen Euro-Bereich."Es ist immer schön, in für uns neue Gefilde einzutauchen - und das macht natürlich doppelt Spaß, wenn man es mit solch einem guten Team tun kann", erklärt Uwe Semtner , Manager Team expert. "Ich bin sicher, dass wir eine fruchtbare Zusammenarbeit in die Wege geleitet haben und kann es, ähnlich wie das Team selbst, kaum erwarten, bis die Saison losgeht."Team expert hat derzeit 37 professionelle eSport-Spieler, in den Disziplinen " StarCraft II ", " Fifa ", " Trackmania ", "CS:GO" und jetzt auch "HotS", unter Vertrag - Tendenz steigend.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen