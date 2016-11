expert stellt Weihnachts- und Jubiläumskampagne vor

Bevor 2017 das Jubiläum der Verbundgruppe, "50 Jahre expert in Europa", groß gefeiert wird, zieht expert bereits im Weihnachtsgeschäft alle Marketingregister. Herzstück der Weihnachtskampagne ist eine "Wunschzettel-Gewinn-Aktion", bei der nicht nur hochwertige Preise verlost werden, sondern als Glücksfee Mehmet Scholl, Markenbotschafter von expert, mitwirkt. So sind TV-Spots geplant, in denen Scholl und ein expert-Berater die glücklichen Gewinner mit ihren Geschenken überraschen. "Mit der integriert über alle Kanäle aufgestellten Kampagne zeigen wir auch zur Saison die einzigartige Nähe, die expert zu seinen Kunden hat", erklärt expert-Marketingleiter Dietmar Bauer Zum Jahresauftakt 2017 schaltet expert dann in den Feiermodus, die Jubiläumskampagne soll mit wöchentlichen "Alles-Gute-Angeboten" punkten und wurde von der Agentur Saint Elmo's Hamburg konzipiert. "In einer promotionalen Kampagne werden wir diese Jubelstimmung transportieren und neben herausragenden Produkt- und Serviceangeboten natürlich auch unsere führende Position in Beratungs- und Empfehlungskompetenz stärken. expert Kunden dürfen sich also in allen Leistungsdimensionen auf ein besonderes Feuerwerk freuen", so Bauer.

