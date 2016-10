expert sieht sich auf Wachstumskurs

Am 24. und 25. September fand in Erfurt die Hauptversammlung von expert statt. Der Vorstand blickte dabei sehr optimistisch auf das kommende Weihnachtsgeschäft und das Jubiläum "50 Jahre expert in Europa", das im ersten Quartal 2017 für steigende Umsätze sorgen soll. "Unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr ist daher äußerst positiv. Wir gehen von einem deutlichen Wachstum aus", so Volker Müller , Vorstandsvorsitzender der expert AG im Rahmen seines Strategievortrags.Um den Veränderungsprozess innerhalb der Consumer-Electronics-Branche erfolgreich zu meistern, wurden getreu dem Motto "expert von morgen - schon heute erleben" neue Konzepte und Strategien vorgestellt. So schnürt die Zentrale ein subventioniertes Innovationspaket für die Entwicklung neuer Erlebniswelten am Point of Sale. "Für Gesellschafter, die das Paket an ihrem Standort umsetzen, übernehmen wir 70 Prozent der Kosten und investieren hier einen Millionenbetrag", kündigte Volker Müller an. Zudem will expert neue Marktpotenziale erschließen, etwa im Bereich Gaming. Hier hat die Verbundgruppe bereits mit der Kooperation mit dem Online-Sender Rocket Beans TV, einem eigenen E-Sports-Team und dem Messeauftritt auf der gamescom das Engagement zuletzt ausgebaut. Über die nächsten Schritte wie gamingspezifische Vertriebsaktivitäten, neue Ladenbau-Lösungen, die Organisation von regionalen und nationalen Gaming-Events sowie der Ausbau der Zusammenarbeit mit Rocket Beans konnten sich die Gesellschafter im Rahmen der Hauptversammlung und der parallel stattfindenden expert-Messe informieren.Zudem stand Organisatorisches auf der Agenda der Hauptversammlung. Um der wachsenden Internationalisierung Rechnung zu tragen, wurde die Umwandlung der expert AG in die expert SE beschlossen. "Insbesondere vor dem Hintergrund der weltweiten Lieferantenbeziehungen ist die Umwandlung eine wichtige Weichenstellung", so Volker Müller. Außerdem stand die Wahl des Aufsichtsrats an, bei der Dr. Bruno Hall mit großer Zustimmung wiedergewählt wurde. Neu gewählt wurde Dr. Harald Stang, der als neues Aufsichtsratsmitglied Dr. Uwe Ganzer ablöst. Aktuell setzt sich der expert Aufsichtsrat wie folgt zusammen: Friedrich Wilhelm Ruf (Aufsichtsratsvorsitzender), Dr. Bruno Hall (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), Robert Feuchtgruber Manfred Schlumm , Josef Ludwig Kappenberger und Dr. Harald Stang.Die nächste expert-Hauptversammlung findet vom 23. bis 24. September 2017 in Erfurt statt.

