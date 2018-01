Expansionen, Kooperationen und Abgänge

verlegt das erste Spiel des neuen Studios. Der in London beheimatete Entwickler wurde im Oktober von ehemaligen Mitarbeitern von Quantic Dream gegründet und konnte unter anderemvon Sony and Slightly Mad Studios gewinnen. Das Debüt-Spiel von Interior Night ist aktuell noch namenlos. | Quelle: interiornight.com verlässtwieder. Das kanadische Studio des japanischen Publisher holte den Entwickler, der mitvorher einen Indie-Hit ablieferte, im Frühjahr 2016 an Bord. Für Square Enix sollte er an einem neuen, bisher unangekündigten Spiel arbeiten, über das es aber zuletzt kreative Differenzen gab, die schlussendlich in Diefs Abschied und der Einstellung des Projekts mündeten. | Quelle: teddydief.com Spielwarenherstellerund der chinesische Publishergehen ein Joint-Venture ein, um ein gemeinsames Entwicklungsstudio zu gründen.soll Mattel-Lizenzen als Games umsetzen, das erste Spiel ist eine Umsetzung des Kartenspiels "Uno" für Facebooks Messenger. | Quelle: news.mattel.com Der "LEGO"-Entwickler, eine Tochter des Publisher About Warner Bros. Interactive Entertainment, eröffnet ein neues Studio in. Das neue Büro ist in Brighton ansässig und soll ebenfalls an beliebten "LEGO"-Games arbeiten, die aber speziell für mobile Plattformen entwickelt werden. | Quelle: PM/businesswire.com VR-Entwicklersucht aktuell massiv nach neuen Mitarbeitern. Das Tochterunternehmen von Facebook erweitert sein Personal und bietet dafür aktuell rundfür alle 15 Standorte an. | Quelle: oculus.com

Quelle: GamesMarkt.de

