Ex Libris schließt 43 Filialen und streicht 114 Jobs

Großansicht In vielen Filialen von Ex Libris gehen bald die Lichter aus: auch die hier zu sehende Outlet in Burgdorf steht nicht auf der Liste der Niederlassungen, die die Migros-Tochter fortführen will (Bild: Ex Libris) In vielen Filialen von Ex Libris gehen bald die Lichter aus: auch die hier zu sehende Outlet in Burgdorf steht nicht auf der Liste der Niederlassungen, die die Migros-Tochter fortführen will (Bild: Ex Libris)

Radikaler Umbau: Ex Libris , laut eigener Darstellung über lange Jahre größter Medienhändler der Schweiz, kündigte am 10. Januar eine massives Restrukturierungsprogramm an. Die Zahl der Filialen soll im laufenden Jahr 2018 von 57 auf 14 sinken, jeder dritte Arbeitsplatz geht verloren. Grund sei der Strukturwandel im Handel, erläuterte Daniel Röthlin, Unternehmensleiter von Ex Libris.Zwar sei der Onlineumsatz bei Ex Libris im vergangenen Jahr um acht Prozent auf inzwischen rund 60 Prozent der Gesamteinnahmen von Ex Libris gewachsen, das reiche aber nicht aus, um die Einbußen im stationären Geschäft auszugleichen. Hier seien die Umsätze in den vergangenen drei Jahren flächenbereinigt um einen Drittel zurückgegangen: "Um weiterhin in Wachstumsbereiche investieren und als starkes Unternehmen in die Zukunft gehen zu können, müssen wir deshalb unser Filialnetz gesund aufstellen. Das ist leider nicht ohne schmerzliche Eingriffe möglich."Für die Mitarbeiter kündigt die Migros-Tochtergesellschaft einen Sozialplan an. Zudem wolle man helfen, möglichst vielen Betroffenen innerhalb der Migros-Gruppe eine Stelle zu vermitteln.Zum Jahreswechsel 2001/2002, als sich die Tochterfirma des Migros-Genossenschaftsunternehmens noch einen Zwist mit der schweizerischen IFPI um die Gestaltung von Preisen und die Meldung von Verkaufszahlen für die Charts lieferte , zählten noch 117 Filialen zur Handelskette. 2012 kündigte die Medienhandelskette dann an, 20 Häuser schließen zu wollen, 2017 waren es laut Angaben des schweizerischen "Blick" elf weitere Outlets. Die "Neue Züricher Zeitung" berichtet zudem, dass die Einnahmen von Ex Libris von noch 191 Millionen Franken im Jahr 2010 auf nur noch 108 Millionen Franken im vergangenen Jahr gesunken seien.

