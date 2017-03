Ex-Chef gründet Kaiken Entertainment und kauft Rovio TV- und Buchsparte ab

Mikael Hed, ehemals CEO beim finnischen Spieleentwickler Rovio, hat mit Kaiken Entertainment ein neues Unternehmen gegründet. Das Start-up will sich auf Entertainment Storytelling spezialisieren und Filme, Apps, Streams und Printprodukte produzieren und vermarkten. Hed und sein Team müssen dabei aber nicht von Null anfangen. Wie Rovio mitteilt, hat Kaiken sowohl das TV- und Animationsstudio von Rovio in Vancouver gekauft, als auch das gesamte Buchpublishing der Finnen. Die Transaktion sei Teil der anhaltenden Reorganisation der Animationsabteilung Rovios, heißt es aus Espoo.Neben Hed besteht Kaiken aus weiteren erfahrenen, ehemaligen Rovio-Managern. Die ehemalige Rovio Book Publishing-Chefin Laura Nevanlinna wird CEO von Kaiken Publishing und zeichnet als Head of Franchise & Portfolio Development verantwortlich. Ulla Junell wurde zur Head of Animation und President Kaiken Canada ernannt. Und Joonas Rissanen ist Creative Director von Kaiken.Nach Angaben Rovios haben das finnische Games- und Medienunternehmen und Kaiken Entertainment zudem eine Partnerschaft vereinbart und werden auch künftig unter anderem bei der Marke "Angry Birds" zusammenarbeiten. Kaiken bleibt bspw. Hauptlizenznehmer von "Angry Birds" im Buchbereich.

