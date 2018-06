Eurovideo wechselt Eigner

Schauspieler und Produzent Will Smith (" Suicide Squad ") sowie Regisseur Marc Forster (" World War Z ") übernehmen Telepool . Damit wechselt auch der Distributor Eurovideo Medien den Eigner, denn der ist seit 2013 eine Tochter der Münchner Medienfirma. EuroVideo ist vor allem im Vertrieb von DVDs und Blu-rays tätig, verlegt aber seit knapp einem Jahrzehnt auch PC- und Videospiele. Anfang des Jahres wurde außerdem das Label Wild River gegründet , unter dem die Münchner Firma auch als Publisher von Games tätig wird.Die Akquisition de EuroVideo-Mutter wurde vom The Smith Family Circle, dem Family Office von Will und Jada Smith, sowie vom Schweizer Unternehmen Elysian Fields, zu dessen Gründern Marc Forster mit einer Gruppe Investoren gehört, vorgenommen. Telepool wurde 1963 gegründet und betreibt Niederlassungen in München, Zürich, Leipzig und Los Angeles. Kerngeschäft der Gruppe ist die Produktion und Vermarktung von Film- und TV-Produktionen. Bisher waren der Bayerische Rundfunk, der MDR, der SWR und Telvetia die Gesellschafter der Firmengruppe.Aufgrund ihrer Herkunft aus der Filmbranche sind Smith und Foster freilich vorrangig an der Film- und TV-Sparte der Telepool interessiert. Zur Zukunft von Eurovideo oder im speziellen dem Games-Geschäft äußerte sich keiner der beiden neuen Eigentümer aus Hollywood.

