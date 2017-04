Eurovideo sichert sich "Ostwind"

Der deutsche Publisher Eurovideo Medien hat sich die Vertriebsrechte von " Ostwind - Das Spiel " gesichert. Das Unternehmen veröffentlicht die Games-Umsetzung der " Ostwind "-Filme von Entwickler Aesir Interactive am 27. Juli. Dann startet auch der mittlerweile dritte Teil "Aufbruch nach Ora" in den Kinos. Das PC-Spiel erhielt in seiner bisherigen Entwicklung bereits merfach Fördersummen des FilmFernsehFonds Bayern . Kürzlich gingen 102.000 Euro zur Produktionsföderung an das Münchner Studio."Wir freuen uns, in EuroVideo einen starken Partner für die Vermarktung und Veröffentlichung von 'Ostwind - Das Spiel' gewonnen zu haben", sagt Wolfgang Emmer , CEO von Aesir Interactive. "Wir konnten den Prototypen bereits im April in unserem Studio vor Ort mit vielen eingeladenen Kindern sehr erfolgreich testen und darum freut es uns umso mehr, dass die Produktion nun gefördert wurde. Dies ist eine fantastische Nachricht nicht nur für uns, sondern natürlich auch für alle Ostwind Fans.""Ostwind ist eine großartige, emotionale Marke. Und da unser Herz für Film und Games gleichermaßen schlägt, freuen wir uns umso mehr, hier beides miteinander verbinden zu können", so Michael Pettke , EuroVideo Games Division.

Quelle: GamesMarkt.de

