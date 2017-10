EuroVideo holt Wardenga an Bord

EuroVideo verstärkt seine Games-Abteilung. So wurde jetzt der Branchenkenner Marc Wardenga an Bord geholt. Formal zeichnet Wardenga als Senior Product Manager Games verantwortlich. Dank seiner langjährigen Erfahrung bringt Wardenga ein umfangreiches Netzwerk an Branchenkontakten im In- und Ausland mit. Er soll maßgeblich für den Ausbau des Geschäftsbereichs bei EuroVideo verantwortlich sein. Im Fokus stehe dabei die Verknüpfung von Film und TV sowie deren Lizenzthemen mit interaktiver Unterhaltung.Marc Wardenga gründete 1987 einst mit seinem Bruder Andreas die Firma Software 2000, die vor allem im Bereich der Management-Spiele erfolgreich war. Um die Jahrtausendwende geriet das Unternehmen jedoch in finanzielle Schwierigkeiten und musste 2002 schlussendlich Insolvenz anmelden. Marc Wardenga war in der Folge unter anderem für cdv, die deutsche Tochter von Midway Games und für ProSiebenSat.1 Digital tätig. In den vergangenen Jahren beriet er zahlreiche Unternehmen nicht nur aus der Spielebranche.

