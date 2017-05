Europas "PES"-WM-Finalisten stehen fest

Die letzte Hürde auf dem Weg zum Finalspiel der "PES League: Road to Cardiff" wurde genommen. Unter den 16 Spieler der europäischen Regional Finals, die Konami vergangenes Wochenende im Liverpooler Anfield Stadion ausgetragen hat, konnten sich vier Spieler für das "Road to Cardiff"-Finale qualifizieren. Unter den Qualifikanten befindet sich auch der Deutsche Mike "El Matador" Linden, der den zweiten Platz und somit ein Preisgeld von 10.000 Dollar gewann. Als Sieger konnte sich der Italiener Ettore 'Ettorito97' Giannuzzi durchsetzten und den Hauptpreis in Höhe von 20.000 Dollar nach Hause nehmen.Am 3. Juli treffen sich die 16 Finalisten aller Regional Finals aus Europa, Amerika, Asien und dem Rest der Welt in Cardiff und spielen dort um den "PES"-Weltmeistertitel und Preisgelder in Gesamthöhe von 300.000 Dollar.

Quelle: GamesMarkt.de

