Euronics Gaming spielt weiter mit HP

Omen by HP, die eSport-Marke des Hardware- und Zubehörherstellers HP, wird bis mindestens Mitte 2019 Sponsor des eSport-Teams Euronics Gaming (ESG). Ein entsprechender Vertrag wurde jetzt verlängert. Omen by HP ist seit 2016 Sponsor des Teams.Petra Walser, Retail Sales Managerin bei HP bezeichnete die Verlängerung der Unterstützung einen konsequenten Schritt. Euronics Gaming habe in der Vergangenheit ein starkes Team präsentiert und herausragende Ergebnisse erzielt."Mit Omen by HP haben wir einen wertvollen Partner an unserer Seite und freuen uns, dass wir Vertrauen in unser eSports Team genießen. Eine kontinuierliche Stärkung des Gaming Bereichs ist auch künftig ein wichtiges Fokus-Thema für uns, um so die Marke EURONICS weiterzutragen und neue Märkte zu erschließen", so Jochen Mauch, Bereichsleiter Marketing und eCommerce bei Euronics Deutschland.

Quelle: GamesMarkt.de

