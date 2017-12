Eumann-Wahl zum LMK-Direktor landet vor Gericht

Marc Jan Eumann

Der Kölner Medienanwalt und Blogger Markus Kompa hat vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt einen Eilantrag gegen die vor einer Woche erfolgte Wahl des ehemaligen NRW-Medienstaatssekretärs Marc Jan Eumann zum neuen Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz gestellt mit der Begründung, die Wahl hätte vorher ausgeschrieben werden sollen. "Vorliegend aber wurde die Vakanz nur vage kommuniziert und war praktisch nur Insidern bekannt gewesen", so Kompa, der selbst seine Kandidatur eingereicht hatte, die von der - wie er sie bezeichnet - "erstaunlich geheimen" Findungskommission aber nicht berücksichtigt wurde. Die Kommission hätte ihre Arbeit zum Zeitpunkt der Einreichung von Kompas Kandidatur bereits abgeschlossen gehabt, hieß es zur Begründung.So blieb Eumann als einziger Kandidat übrig und wurde mit der knappen Mehrheit von 19 von 34 Stimmen zum Nachfolger von Renate Pepper gewählt ( wir berichteten ).Bereits kurz nach der Wahl hatte ein Staats- und Medienrechtler der Uni Leipzig erklärt, die Wahl sei wegen der fehlenden Ausschreibung verfassungswidrig, weshalb auf Forderung der CDU-Landtagsfraktion bis dato noch kein Anstellungsvertrag mit Eumann geschlossen wurde. Dies muss allerdings innerhalb von sechs Wochen nach der Wahl geschehen. "Natürlich wird das juristisch genau geklärt, nach den bisherigen Prüfungen war das Procedere jedoch einwandfrei", wird der Vorsitzende der LMK-Versammlung, Albrecht Bähr, in der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" zitiert. Bähr bestätige aber auch, dass ein Vertrag mit Eumann noch nicht einmal aufgesetzt sei.

Quelle: Blickpunkt:Film

