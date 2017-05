EU zieht Zwischenbilanz zum digitalen Binnenmarkt, Impala fürchtet Power Gap

Nach der Hälfte ihrer Amtszeit legte die Europäische Kommission am 10. Mai in Brüssel eine Halbzeitbewertung ihrer Strategie für einen digitalen Binnenmarkt vor . Während EU-Kommissar Andrus Ansip unter anderem noch bis Ende 2017 eine Initiative im Bereich der Onlineplattformen ankündigt, erweitert der Impala-Dachverband der unabhängigen Musikunternehmen Europas die Diskussion um eine neue Wortschöpfung."Die Kommission hat ihre Versprechen gehalten und Vorschläge zu allen wichtigen Initiativen für den Aufbau eines digitalen Binnenmarktes vorgelegt", sagte der für den digitalen Binnenmarkt zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Andrus Ansip. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten sollten diese Vorschläge nun "möglichst bald verabschieden", fordert Ansip, "damit in ganz Europa neue Arbeitsplätze entstehen und die Wirtschaft und Innovation in Gang kommen können".Ansip kündigt zudem an, die Strategie der Kommission in zwei Jahren aktualisieren zu wollen, um dann neue Herausforderungen und Technologien berücksichtigen zu können.Das digitale Zwischenzeugnis der Kommission rückt als drei Schlüsselbereiche die Datenwirtschaft, die Cybersicherheit und die Onlineplattformen in den Fokus ihrer Bemühungen. Von den Betreibern der Plattformen erwartet Brüssel, dass sie "als verantwortungsvolle Akteure in einem fairen Ökosystem des Internets" agieren.Um das zu erreichen kündigt Ansip unter anderem an, bis Ende 2017 eine Initiative gegen missbräuchliche Vertragsklauseln und unlautere Handelspraktiken vorbereiten zu wollen.Zwei Jahre nach dem Start der EU-Initiative zum digitalen Binnenmarkt verbuchte Ansip auf der Habenseite unter anderem die anstehende Abschaffung der Roaminggebühren oder auch die Portabilität von Inhalten, die es den Europäern ab Anfang 2018 ermöglichen soll, mit zuhause abonnierten Film- oder Musikdiensten sowie Videospielen auch auf Reisen zu gehen.Gerade in Sachen Portabilität aber zeigt eine erste Reaktion des Impala -Verbands, dass hier längst nicht alle Player aus dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft in die gleiche Richtung denken: So sei die Portabilität von Dienstleistungsangeboten im Musiksektor längst langjährige Praxis, meint Impala-Geschäftsführerin Helen Smith . Eine Verquickung urheberrechtlicher Fragen mit dem Thema Geoblocking im legislativen Bereich gehe ihr "einen Schritt zu weit".Darüber hinaus erwartet Helen Smith, dass Europa gerade in Hinblick auf den Umgang mit Onlineplattformen ebenso wie in der Diskussion ums Urheberrecht eine internationale Vorbildrolle übernimmt, schließlich sei ein neu justiertes Machtgefüge im Digitalmarkt für unabhängige Rechteinhaber lebensnotwendig - und führt dabei neben der bereits wohlbekannten "Value Gap"-Wertschöpfungslücke nun mit dem "Power Gap" ein weiteres Schlagwort in die Diskussion ein:"Unlautere Handelspraktiken sind im Onlinegeschäft längst alltäglich geworden. Es gibt hier eine 'Machtlücke', die den Wettbewerb stört", sagt die Impala-Geschäftsführerin. Diese Frage müsse dringend auf die Tagesordnung und "wir hoffen, dass die angekündigten Vorschläge der Kommission in diesem Bereich sich dieser Aufgabe an nehmen werden."

