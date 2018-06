EU-Rechtsausschuss stimmt für Richtlinie zum Urheberrecht

Der Rechtsausschuss des Europaparlaments stimmte am 20. Juni in Brüssel für den Vorschlag der Europäischen Kommission zu einem Richtlinienentwurf in Sachen Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Vorausgegangen war ein bis zuletzt anhaltender Schlagabtausch der Lobbyisten rund um Schlagwörter wie Leistungsschutzrecht, Upload-Filter oder Value Gap.Während Kritiker der Richtlinie dadurch die Freiheit im Internet und die Entwicklung des Digitalmarkts bedroht sehen, hoffen Kreativschaffende und Rechteinhaber auf Basis des Artikels 13 in der Value-Gap-Diskussion auf einen fairen Ausgleich für die Nutzung ihrer Werke im Onlinebereich.Entsprechend groß auch die Spannweite der ersten Onlinereaktionen: Während der Impala-Dachverband der unabhängigen Musikunternehmen Europas per Twitter ein "Well done" verbreitete , fand die Piraten-Politikern Julia Reda das Ergebnis "beschämend" : der zuständige Berichterstatter Axel Voss von der CDU habe nur "mit den Stimmen der rechtsradikalen Front National" eine Mehrheit für seinen Vorschlag erreicht.Nach Informationen des Europäischen Parlaments stimmten 14 Mitglieder des JURI-Ausschusses für den Richtlinienvorschlag und neun dagegen, zwei enthielten sich.Diese Abstimmung sei im parlamentarischen Verfahren "der erste Schritt" zu einer Verabschiedung von Urheberrechtsgesetzen, "die den Herausforderungen des Internets gewachsen sind", kommentierte der zuständige Berichterstatter Axel Voss . Die letzten Gesetze zum Urheberrecht seien bereits 17 Jahre alt, "und das Internet von heute unterscheidet sich grundlegend von dem, was es 2001 war". Voss streicht heraus: "Der Grundsatz der gerechten Entlohnung für geleistete Arbeit sollte für jeden gelten, egal ob physisch oder online."

