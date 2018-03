EU-Kommission: Plattformen müssen ihre Anstrengungen gegen illegale Inhalte "verdoppeln"

Bereits in ihrer Mitteilung über den Umgang mit illegalen Online-Inhalten vom vergangenen September hatte die Europäische Kommission angekündigt, Fortschritte überwachen und bewerten zu wollen - und auf dieser Basis zu entscheiden, ob weitere Maßnahmen (darunter ggf. auch legislative) erforderlich seien, um eine rasche und proaktive Erkennung und Entfernung solcher Inhalte zu gewährleisten.Als Folgemaßnahme hat die EU-Kommission nun eine Reihe operativer Maßnahmen empfohlen, die von Online-Plattformen und den EU-Mitgliedsstaaten umgesetzt werden sollen, um die Arbeit weiter voranzutreiben. Obwohl die Umsetzung nicht verpflichtend ist, verweist die Kommission doch ausdrücklich darauf, dass dieser Schritt erfolgt, "bevor sie darüber befindet, ob Rechtsvorschriften notwendig sind". Mit anderen Worten: Sollte Freiwilligkeit nicht ziehen, wäre die Legislative gefragt. Die Empfehlungen gelten dabei für sämtliche Arten illegaler Inhalte (wobei eigene, besonders strenge Empfehlungen für terroristischen Content gelten), also auch solche, die das Urheberrecht verletzen.Laut einer Mitteilung der EU-Kommission seien beim Schutz der Europäer im Internet zwar bereits Fortschritte erzielt worden, allerdings müssten die Plattformen "ihre Anstrengungen verdoppeln, um illegale Inhalte schneller und effizienter aus dem Internet zu entfernen". Im Einzelnen empfiehlt die Kommission Folgendes:Die Unternehmen sollten einfache und transparente Regeln für die Meldung illegaler Inhalte festlegen, darunter Schnellverfahren für "vertrauenswürdige Hinweisgeber". Um die unbeabsichtigte Entfernung von Inhalten, die nicht illegal sind, zu vermeiden, sollten die Anbieter von Inhalten über solche Entscheidungen informiert werden und die Möglichkeit haben, ihnen zu widersprechen.Die Unternehmen sollten klare Meldesysteme für die Nutzer festlegen. Sie sollten über proaktive Werkzeuge zur Erkennung und Entfernung illegaler Inhalte verfügen. Dies gilt insbesondere für terroristische Inhalte und für Inhalte, die nicht in einen Gesamtkontext eingeordnet werden müssen, um als illegal angesehen zu werden, z. B. wenn es um Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern oder nachgeahmte Güter geht.Um sicherzustellen, dass Entscheidungen über die Entfernung von Inhalten zutreffend und fundiert sind (insbesondere beim Einsatz automatisierter Werkzeuge), sollten die Unternehmen unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte, der Freiheit der Meinungsäußerung und der Datenschutzregeln wirksame und angemessene Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der Aufsicht und Überprüfung durch Menschen, einführen.Die Industrie sollte im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen zusammenarbeiten und Erfahrungen, bewährte Verfahren und technologische Lösungen austauschen, darunter auch Instrumente, die eine automatische Erkennung ermöglichen. Diese Zusammenarbeit dürfte insbesondere kleineren Plattformen mit begrenzteren Ressourcen und Fachkenntnissen zugutekommen.Gibt es Beweise für eine schwere Straftat oder besteht der Verdacht, dass illegale Inhalte eine Gefahr für Leben oder Sicherheit darstellen, sollten die Unternehmen die Strafverfolgungsbehörden unverzüglich informieren. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, geeignete rechtliche Verpflichtungen festzulegen.Diese Maßnahmen können laut EU-Kommission je nach Art der illegalen Inhalte unterschiedlich ausfallen, weshalb die Unternehmen in der Empfehlung ermutigt werden, bei der Entfernung illegaler Inhalte den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. (Hinweis: Die Sonderempfehlungen zu terroristischen Inhalten wurden oben nicht aufgeführt.)"Da Online-Plattformen zu einem zentralen Zugangsportal zu Informationen werden, liegt es in ihrer Verantwortung, ein sicheres Umfeld für ihre Nutzer zu schaffen. Was außerhalb des Internets verboten ist, ist auch im Internet illegal. Einige Plattformen haben bereits mehr illegale Inhalte als je zuvor entfernt - ein Beleg dafür, dass die Selbstregulierung funktionieren kann. Aber wir müssen noch schneller gegen terroristische Propaganda und andere illegale Inhalte vorgehen, die eine ernste Bedrohung für die Sicherheit der Bürger und die Grundrechte darstellen", so der für den Binnenmarkt zuständige Kommissions-Vizepräsident Andrus Ansip Marc Mensch

