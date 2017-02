EU Kommission ermittelt gegen Spielepublisher

Großansicht Die EU Kommission untersucht Steam-Key-Praktiken im Spielegeschäft (Bild: Fotolia / VanderWolf Images) Die EU Kommission untersucht Steam-Key-Praktiken im Spielegeschäft (Bild: Fotolia / VanderWolf Images)

Valve sowie die Publisher Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media und ZeniMax haben Ärger mit der EU Kommission. Die hat nach eigenen Angaben ein Ermittlungsverfahren gegen alle sechs Unternehmen wegen eines möglichen Verstoßes gegen den grenzüberschreitenden Wettbewerb eingeleitet.Untersucht werden bilaterale Vereinbarungen in Zusammenhang mit den Aktivierungskeys auf Steam. Die werden in der Regel zum Schutz von Raupkopien genutzt. Die Kommission vermutet aber, dass in den jetzt geprüften Abkommen eine Nutzung der Aktivierungskeys zum Geoblocking vereinbart wurde. So soll geprüft werden, ob Verbraucher mittels Steamkeys daran gehindert werden, digitale Inhalte zu kaufen, weil sie sich im EU-Ausland befinden oder dort ihren Wohnsitz haben. Dies wäre ein Verstoß gegen die EU-Regeln zum freien Binnenhandel.Die Kommission führt die Untersuchung auf eigene Initiative durch.

Quelle: GamesMarkt.de

