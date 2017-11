EU könnte sich Lootboxen annehmen

Lootboxen in Videospielen könnten ein Thema für die EU-Kommission werden. Eine Kommission des belgischen Justizministeriums beschäftigte sich mit der Thematik und kam laut eines Berichts des belgischen TV-Senders "VTM" zu dem Schluss, dass Lootboxen Merkmale von Glücksspiel erfüllen. Damit fielen sie eigentlich unter strenge staatliche Regulierungen. Justizminister Koen Geens geht im Gespräch mit "VTM" gar weiter und forderte ein generelles Verbot von digitale Lootboxen, die gegen Echtgeld erworben werden. Die Belgische Regierung plant nun, das Thema bei der EU-Kommission auf die Tagesordnung zu stellen.Lootboxen sind digitale Inhaltspakete für Videospiele, die einen oder mehrere virtuelle Gegenstände enthalten. Die Inhalte sind allerdings randomisiert, sodass User erst ihren Inhalt kennen, wenn sie die Boxen öffnen. Neue Boxen können gegen Ingame-Währung oder gegen Echtgeld erworben werden. In manchen Fällen können die Inhalte auch weiterverkauft werden, wenn auch meist nur auf indirektem Wege über externe Plattformen und nicht direkt im Spiel. Der Zufallsfaktor und die Tatsache, dass man Geld ausgaben kann, rechtfertig in Augen der belgischen Rechtskommission eine Einstufung als Glückspiel.Lootboxen sind auch in der Kundschaft höchst umstritten. Im Falle von " Star Wars Battlefront II " führte der allzu aggressive Einsatz der Boxen zu heftigen Protesten der Kunden. Der zwang Publisher Electronic Arts schlussendlich gar zum Einlenken: Zum Release wurden Lootboxen vorerst deaktiviert . Das ist aber nur ein prominentes Beispiel in einer Reihe von Games, die auf eine Lootbox-Mechanik setzen.

