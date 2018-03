EU begrüßt grenzüberschreitende Portabilität

Großansicht EU-Kommissarin Mariya Gabriel (Bild: EU/Sebastian Pirlet) EU-Kommissarin Mariya Gabriel (Bild: EU/Sebastian Pirlet)

EU-Kommission, Europäisches Parlament und die bulgarische Ratspräsidentschaft begrüßen in einer gemeinsamen Mitteilung, dass EU-Bürger "auf Reisen in der EU nicht mehr auf ihre Lieblingsfilme, Fernsehserien, Sportsendungen, Spiele oder E-Books verzichten müssen, die sie zu Hause digital abonniert haben". Die neuen Bestimmungen würden für kostenpflichtige Dienste gelten, aber auch Anbieter von kostenlosen Inhalten können sich beteiligen.In der Erklärung von Andrus Ansip, Vizepräsident der Kommission, Kommissarin Mariya Gabriel, dem bulgarischen Minister für Verkehr, IT und Kommunikation, Ivaylo Moskovski, sowie Pavel Svoboda und Jean-Marie Cavada, Mitglieder des Europäischen Parlaments, heißt es weiter: "Von den Regelungen können auch Anbieter von Online-Inhalten profitieren. Sie müssen keine Lizenzen mehr für andere Hoheitsgebiete erwerben, in die ihre Abonnenten reisen. Die neuen Bestimmungen seien ein Erfolg für den digitalen Binnenmarkt, da sie neuen Verhaltensweisen und Gewohnheiten bei der Nutzung neuer Technologien unmittelbar Rechnung würden. So seien beispielsweise die Ausgaben der Verbraucher für Video-Abonnementdienste zwischen 2010 und 2014 um 113 Prozent pro Jahr und die Zahl der Nutzer zwischen 2014 und 2015 um 56 Prozent gestiegen."Wir sind fest davon überzeugt, dass Sender und Plattformen dies als Chance sehen werden, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen."Vor einigen Tagen hatte Sky Deutschland die Umsetzung der EU-Portabilitätsverordnung angekündigt. Nutzer können ab 1. April Inhalte über Sky Go, Sky Kids und Sky Ticket in der gesamten Europäischen Union anschauen.

Quelle: VideoMarkt

