eSports World Championship lockt nach Busan

Südkorea, das Heimatland des eSport, wird dieses Jahr das Partnerland der neunten eSports World Championship. Wie die Organisatoren der International eSports Federation (IeSF) bekanntgeben, findet die nächste Ausgabe der Worlds-Turnierreihe vom 8. bis zum 12. November im südkoreanischen Busan statt. Es nehmen insgesamt 46 nationale Verbände und Partner der IeSF an dem Event teil. Gespielt wird in den Disziplinen " League of Legends ", "Counter Strike: Global Offensive", " Pro Evolution Soccer ", " Fifa ", " Tekken 7 ", " Street Fighter V ", "StarCraft II" und " Gran Turismo ".Die eSports World Championship nimmt für sich ein Anspruch eine Weltmeisterschaft im Bereich eSport zu sein. Dieser Anspruch festigte sich unter anderem dadurch, dass ähnlich konzipierte Wettbewerbe wie die World Cyber Games inzwischen eingestellt wurden. Konträr zum Anspruch eines wirklich globalen Events ist jedoch, dass Event und Verband zu großen Teilen von der südkoreanischen Politk getragen werden. Entspechend liegt der Verbandssitz in Südkorea und auch die allermeisten World-Finals fanden dort statt.Was die Vertretung der Nationen betrifft fehlen entscheidende Märkte in dem Verband, darunter auch die USA, Kanda, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Deutschland, einst Gründungsmitglied der Federation, ist ebenfalls nicht mehr Teil der Verbands. Andere auch europäische Länder wie Österreich und die Schweiz oder die skandinavischen Länder sind aber ebenso MItglied in der Federation wie die meisten asiatischen Spielemärkte inklusive China, Japan und natürlich Südkorea.Die eSports World Championship existiert seit 2008 und findet jährlich statt. 2016 nahmen rund 400 Spieler aus 37 Ländern teil.

