eSports-Umsätze nähern sich Sportligen

Großansicht eSport-Turnier "ESL One Frankfurt 2015 (Bild: ESL) eSport-Turnier "ESL One Frankfurt 2015 (Bild: ESL)

Bis 2020 wird sich der Umsatz von eSports in Deutschland von aktuell 50 Millionen Euro auf etwa 130 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Das prognostiziert die Unternehmensberatung Deloitte in ihrer Studie "Let's Play" . In diesem Marktsegment wird hauptsächlich Geld mit Sponsoring, Werbung, Ticketverkauf und Merchandising sowie Premium-Content umgesetzt. Das rasante Wachstum bringt den eSport damit in finanzielle Schlagdistanz zu andern professionellen Sportligen hierzulande, wie die Deloitte-Mitarbeiter berechneten."eSports ist zwar noch kein Konkurrent für die Fußball-Bundesliga - trotz respektabler Zuwächse bei Fans und Umsatzerlösen", sagt Karsten Hollasch, Partner und Leiter der Sport Business Gruppe bei Deloitte. "Andere Ligen wie die BBL, DEL oder HBL liegen bei diesen Parametern jedoch in Reichweite, sodass eSports sich diesen Ligen bis zum Ende des Jahrzehnts weiter annähern oder diese vielleicht sogar überholen wird."Vor allem die ständig wachsende Präsenz von eSport-Veranstaltungen im traditionellen TV-Programm lässt die Zielgruppe wachsen und macht die Übertragungen damit auch für Werbetreibende attraktiv."In anderen Ländern sind Live-Übertragungen der Turniere längst üblich", sagt Klaus Böhm, Director und Leiter Medien bei Deloitte. "In Korea zum Beispiel hat eSports sogar den Status einer traditionellen Sportart erreicht. In Deutschland stehen die TV-Sender noch am Anfang. Jedoch ist der Anreiz groß, ein junges Publikum für neue Sportarten abseits des Fußballs zu gewinnen. Die bisher eher streaming-fokussierten eSports-Fans können durch TV-Übertragungen wieder an das lineare Fernsehen herangeführt werden."

Quelle: GamesMarkt.de

