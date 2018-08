Esports Consulting startet eSport-Marktplatz

Geschäftsführer der Esports Consulting ist der Berliner Rechtsanwalt Marian Härtel

Die Berliner Esports Consulting hat den Betrieb von www.esport.biz gestartet. Dabei handelt es sich um einen Marktplatz für professionelle eSport-Dienstleistungen. Die Plattform richtet sich an Berater und Anwälte, Grafiker und Techniker, aber auch an Streamer, Turnierveranstalter und nicht zuletzt an Coaches, Teams und Spieler. In den nächsten Wochen und Monaten soll das Angebot zügig ausgebaut werden. Auch planen die Betreiber eine rasche Internationalisierung der Plattform.Zur Esports Consulting gehören Dominik Lupfer, Geschäftsführer von "Team Prismatic" sowie der Rechtsanwalt Marian Härtel, der als Geschäftsführer agiert.

Quelle: GamesMarkt.de

