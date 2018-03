eSports.com stellt sich neu auf

Die Zeichen stehen auf Neuanfang, bei der eSport-Plattform eSport.com. Mithilfe von globaler Berichterstattung, eSport-Ausbildungen, umfangreichen Streams und vor allem Online-Sport-Wetten wollte die Seite sich in kurzer Zeit zum digitalen Marktführer aufschwingen. Seit dem offiziellen Start von eSport.com Anfang des Jahres scheint die Seite aber vor allem für die eSport-Wetten einige Kritik von der Community erhalten zu haben, weshalb die Betreiber jetzt das Geschäftsmodell dahingehend anpassen. Ein Wettangebot auf eSport-Events soll es demnach nicht mehr geben. Auch andere angedachte Punkte, wie die Einführungen eines digitalen Shops und der Aufbau einer eSport-Academy, sollen nun deutlich schneller zur Verfügung stehen als Anfangs geplant. Bis zum Ende des dritten Quartal 2018 sollen jetzt fast alle geplanten Angebote nutzbar sein.Von der Umstrukturierung betroffen sind aber nicht nur die Inhalten der Seite, auch der Führungsstab des eSport-Start-Ups wird stark verändert. Unternehmensgründer Philipp Geppert verlässt seinen Posten als CEO und steht in Zukunft nur noch in beratender Funktion zu Verfügung. Seinen Posten übernimmt der erfahren Investment-Banker Michael Broda. Und auch die beiden Mitgründer Benjamin Kratsch und Benjamin Föckersperger werden nicht mehr nicht mehr als aktive Mitglieder im Unternehmen gelistet.Neu dabei ist hingegen der eSport-Experte Arne Peters , der dem Unternehmen bei der Umstrukturierung zu Hand gehen soll. Der ehemalige Vice President von Turtle Entertainment stößt als Berater zum Führungsstab. "eSports.com ist ohne jeden Zweifel eines der ehrgeizigsten Projekte im weltweiten eSports. Ich freue mich, meinen Beitrag zum Erfolg dieser Plattform leisten zu können", sagt Peters zu seiner neuen Funktion.Nicht verändern soll sich hingegen die Verwendung der hauseigenen Kryptowährung Esports Reward Token (ERT), mit der die Nutzer der Seite bezahlen können. Die ERTs sollen in Zukunft sogar noch weiter in den Vordergrund rücken und können ab sofort auch über die Kryptobörsen Coinexchange und C-Cex, ähnlich wie Bitcoins, gehandelt werden.

Quelle: GamesMarkt.de

