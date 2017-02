eSport-Markt bis 2020 im Milliarden-Bereich

Großansicht Weltweit steigt der Umsatz im eSport-Markt bis 2020 auf 1,48 Mrd. Dollar (Bild: Newzoo) Weltweit steigt der Umsatz im eSport-Markt bis 2020 auf 1,48 Mrd. Dollar (Bild: Newzoo)

Der eSport-Markt befindet sich weiter auf Wachstumskurs, wenn auch mit leicht gedrosseltem Tempo. Wie die Marktforscher von Newzoo in einem neuen Report berichten, steigt der Umsatz, der im eSport-Markt 2017 erwirtschaftet wird, um 41,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Newzoo rechnet für 2017 mit Erlösen von von 696 Mio. Dollar weltweit. Der Markt verliert damit an Dynamik. Von 2015 auf 2016 lag das Wachstum von bei fast 52 Prozent und damit zehn Prozentpunkte über dem für dieses Jahr vorhergesagten Wachstzm In den Jahren 2018 bis 2020 rechnet Newzoo mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 35,6 Prozent pro Jahr. Für 2020 sagen die Holländer einen Umsatz im eSport von knapp 1,48 Mrd. Dollar voraus.Bei den Zuschauerzahlen zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Bis Ende 2017 werden circa 385 Mio. Menschen den eSport verfolgen. Davon zählt Newzoo 191 Mio. zu sogenannten eSport-Enthusiasten und 194 Mio. zu den Gelegenheits-Zuschauer. Bis 2020 steigt der Gesamtwert auf rund 589 Mio. Für dieses Wachstum sind vor allem asiatische Länder wie China verantwortlich. Dort steigen die Zuschauerzahlen durch vermehrte TV-Übertragungen und neue Spiele wie Overwatch rapide.Weltweit wird der eSport bis 2017 dann von rund 1,3 Mrd Menschen wahrgenommen werden. 2020 steigt diese Zahl auf 1,8 Mrd. Newzoo geht davon aus, dass bis zum Jahresende jeder eSport-Fan im Schnitt rund 3,64 Dollar für den Sport im Jahr ausgeben wird. Bei einem konstanten Wachstum werden die Fans bis 2020 5,20 Dollar ausgeben. Das liegt immernoch deutlich unter dem Wert, denn Fans tradioneller Sportarten für ihr Hobby ausgeben. Der durchschnittliche Sportfan zahlt rund 15 Dollar im Jahr.

Quelle: GamesMarkt.de

