eSport macht großen Schritt Richtung Olympia

In Asien wird der eSport schon bald olypisch gespielt (Bild: Archivbild/ESL/IB Media)

Der eSport hat bekanntermaßen in Asien einen sehr hohen Stellenwert. Wie hoch dieser im Vergleich zur restlichen Welt ist zeigt die jüngste Entscheidung des asiatischen Olympischen Komitees. So hat das Olympic Council of Asia (OCA) jetzt erklärt, dass eSport bei den 19. Asienspielen eine offizielle Medailliendisziplin wird. Die 19. Asienspiele finden 2022 im chinesischen Hangzhou statt. Bei den 18. Asienspielen, die 2018 in Indonesien stattfinden, wird es zwar ebenfalls eSport-Turniere geben, sie haben jedoch "nur" Demonstrationscharakter.Das OCA hat die Entscheidung gemeinsam mit Alisports of China bekanntgegeben. Alisports ist die Sportdivision des chinesischen Online-Unternehmens Alibaba und zählt auch zu den größten Sponsoren des IOC, des International Olympic Committee. Auch wenn der eSport auf dem Weg zur olympischen Disziplin damit einen deutichen Schritt nach vorne gemacht hat ist es derzeit noch völlig unklar, ob und wann es wirklich einmal olympisches Gold im Computerspielen gibt. Anders als in Asien ist eSport in vielen westlichen Ländern noch nicht einmal als Sportart vollumfänglich anerkannt.

Quelle: GamesMarkt.de

