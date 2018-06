eSport Leistungszentrum in Gera nimmt Arbeit auf

Ab sofort hat Gera ein Leistungszentrum für eSport. Das von der ad hoc gaming betriebene eSport-Leistungszentrum hat jetzt die Arbeit im sogenannten ElsterCube aufgenommen. Dabei handelt es sich um die nach eigenen Angaben größte Gewerbeimmobilie in Gera, die aufwändig saniert und umgebaut wurde und im Januar 2017 eröffnete. Das eSport-Leistungszentrum wird zunächst von fünf eSportlern aus Deutschland und den Niederlanden genutzt. Sie profitieren zudem vom sogenannten Dualen Gaming. Das Konzept wurde von ad hoc gaming entwickelt und verbindet professionellen eSport mit beruflichen Perspektiven: Die eSportler arbeiten vier Stunden am Tag in der ad hoc Unternehmensgruppe und können nachmittags als "League of Legends"-Team trainieren.ad hoc gaming plant sowohl das Leistungszentrum, als auch das Konzept Duales Gaming auszubauen. Das Unternehmen befindet sich dazu in Gesprächen mit der Stadt Gera und dem Land Thüringen. Außerdem arbeiten man an einem Partnernetzwerk regionaler Unternehmen. Ziel ist, dass eSportler neben dem Training einen IHK-Abschluss machen können und so auch für eine Karriere nach der eSport-Karriere gerüstet sind."Die Verbindung aus professionellem Training mit einem Coach und einer beruflichen Zukunftsperspektive war uns bei der Konzeptionierung äußerst wichtig. Zudem bietet das ElsterCube ideale räumliche Bedingungen, um die Work-Life-Balance zu garantieren", so Mike Neumeister, Geschäftsführer der ad hoc gaming.

