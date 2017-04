eSport-Club München kritisiert Blizzard

Großansicht Blizzards neues eSport-Stadion in Taiwan stößt auch auf Gegenliebe (Bild: Activision Blizzard) Blizzards neues eSport-Stadion in Taiwan stößt auch auf Gegenliebe (Bild: Activision Blizzard)

Vor wenigen Tagen eröffnete der Publisher Activision Blizzard sein erstes eigenes eSport-Stadion in Taiwan. Jetzt kritisiert der eSport Club München die Namensgebung des eStadium. Wie der Gründer der Münchner eSport-Eventlocation Herbert Scheuerer in einer Pressemitteilung erklärt, sei der Zusatz "erstes eSport-Stadion der Welt" von Blizzard so nicht richtig. "Durch das Wort Stadion wird ein Anspruch an die Location generiert, die durch ein Fassungsvermögen von 200 Personen nicht erfüllt werden kann", sagt Scheuerer. Zusätzlich würde dieser Titel laut des eSport-Clubs eher an den Münchner Standort gehen. Der existiere bereits seit knapp zwei Jahren und sei mit 700 Quadratmeter auch größer als die Location in Taiwan.Aber Scheuerer fand auch lobende Worte für Blizzard und das Stadion: "Diese Entscheidung unterstützt das weltweite Bemühen, dem eSport mehr Anerkennung zu verschaffen."

Quelle: GamesMarkt.de

