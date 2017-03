ESL und Dreamhack senden auf Twitter

Der Kurznachrichtendienst Twitter geht mit der ESL und der DreamHack eine Partnerschaft für die Übertragungsrechte von eSport-Turnieren ein. Sowohl die ESL als auch die DreamHack werden in den folgenden Monaten 15 eSport-Events als Live-Stream über Twitter senden. Zusätzlich sind weitere Berichterstattungen, Shows und Highlight-Videos zu den Events geplant, die exklusiv über die Plattform ausgestrahlt werden. Mit dabei sind unter anderem die ESL One, Intel Extreme Masters sowie verschiedene Veranstaltungen der DreamHack in Austin im April. Der erste Twitter-Live-Stream startet am 4. März mit dem ESL World Championship in Kattowitz."Die eSports-Branche wächst mit einer enormen Geschwindigkeit und wir sehen in dieser Partnerschaft eine perfekte Möglichkeit, die engagierte Zielgruppe der Gamer zu erschließen, die Twitter bereits als primäre Quelle für ihre Inhalte nutzen", so Anthony Noto, COO bei Twitter. "Dank der Kooperation mit den führenden eSports-Unternehmen ESL und Dreamhack, freuen wir uns bereits sehr darauf die besten Videos und Diskussionen bezüglich der eSport-Events auf Twitter verfolgen zu dürfen.""Die Zuschauer unserer ESL-Veranstaltungen sind im digitalen Zeitalter zu Hause und unsere neue Partnerschaft mit Twitter vergrößert die Reichweite der großen Turniere für Fans auf der gesamten Welt", erklärt Johannes Schiefer, Vizepräsident Social Media & Editorial bei der ESL. "Die Intel Extreme Masters Katowice ist unsere am meisten erwartete Live-Veranstaltung.""Twitter ist eine sehr starke Plattform für eSports, auf der bereits viele unserer Fans und Follower mit den Dreamhack Veranstaltungen interagieren", sagt Marcus Lindmark, CEO und Präsident bei der DreamHack. "Wir bieten den Fans somit eine Abkürzung an, so dass sie auf einer Plattform gleichzeitig schauen und mit den anderen Zuschauern kommunizieren können."

