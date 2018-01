ESL überträgt Top-Wettbewerbe künftig exklusiv via Facebook

Die ESL, eine Marke von Turtle Entertainment , baut ihre Partnerschaft mit dem Social-Media-Giganten Facebook entschieden weiter aus. So kündigte die ESL jetzt an, zwei ihrer Top-Eventreihen künftig exklusiv über Facebook zu übertragen. Konkret geht es um die "ESL Pro League" sowie die "ESL One".Die Kooperation startet mit der ESL One Genting 2018 in Malaysia. Diese findet vom 23. bis 28. Januar statt. Es treten dort 16 der weltbesten "Dota 2"-Teams gegeneinander an. Die Übertragungen der ESL Pro League, der höchsten Liga der ESL in der Disziplin "Counter Strike: Global Offensive" (CS:GO), beginnen mit Start der siebten Season am 13. Februar. Die ESL hat Facebook zugesagt, ihre Inhalte für insgesamt vier Seasons exklusiv auf Facebook zu übertragen, also bis Dezember 2019.Die Intensivierung der Partnerschaft zwischen der ESL und Facebook unterstreicht den Wettbewerb bei den Streaming-Plattformen, aber auch die Professionalisierung des eSport. Hintergrund ist, dass große eSport-Events inzwischen gut und gerne Zuschauerzahlen im zweistelligen Millionenbereich erzielen. Das macht sie für Werbekunden interessant und somit auch für Streaming-Plattformen. In der Folge haben die Organisatoren solcher eSport-Events nun die Möglichkeit, an der Ausstrahlung mitzuverdienen. Ihnen spielt dabei auch der zunehmende Wettbewerb in die Hände. Der Erfolg von Twitch, lange Zeit die einzige nennenswerte Streaming-Plattform für Games-relevante Inhalte, rief die Konkurrenz auf den Plan, allen voran YouTube und Facebook.Der jetzigen Partnerschaft zwischen ESL und Facebook voraus ging indes ein Test der Kölner im vergangenen Jahr. Damals kündigte die ESL an, insgesamt 5500 Stunden Live-Programm auf Facebook auszustrahlen. Unter anderem wurde die Rank S-Ladder von "CS:GO" übertragen sowie auf nicht exklusiver Basis auch Inhalte der "ESL One".Wie wichtig Facebook der eSport-Content ist zeigt, dass das Unternehmen auch technisch für die Übertragung aufrüstet. So plant Facebook unter anderem die Einführung von Facebook 360 für die Gear-VR-App, weil die ESL-Wettbewerbe auch in VR erlebbar sind. Außerdem werden die ESO One sowie die ESL Pro League stets in 1080p/60fps übertragen."Facebook ist die ideale Plattform, um neue Zuschauer für die Pro League und die ESL One zu gewinnen und gleichzeitig treue Fans zu erreichen", so Nik Adams, Senior Vice President Global Media Rights & Distribution bei ESL, zu dem Deal. "Facebook wiederum erweitert damit sein bereits bestehendes Portfolio an Top-Sport-Events. Wir sind sehr gespannt auf die kommende Zusammenarbeit und werden unseren Fans wie gewohnt das beste Zuschauererlebnis liefern."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen