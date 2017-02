ESL One zieht nach Hamburg

Die mittlerweile achte Ausgabe der ESL One wird in Hamburg ausgetragen. Für eines der größten "Dota 2"-eSport-Festivals Europas verlagert die ESL den Austragungsort von Frankfurt in die Hamburger Barclaycard Arena . Dort spielen am 28. und 29. Oktober acht der besten "Dota 2"-Teams um insgesamt 250.000 Dollar Preisgeld. Abseits des Profi-Turniers verspricht der Veranstalter wieder ein umfangreiches Festivalprogramm mit zahlreichen Nebenattraktionen."Die ESL One Frankfurt war für drei aufeinanderfolgende Jahre eine großartige Erfahrung für uns, von der wir bis heute viel lernen konnten. Darüber hinaus haben wir beobachtet, wie sehr die 'Dota 2' Community die Wettbewerbe in ihrem Lieblingsspiel und alles was damit zusammenhängt schätzt", so Ulrich Schultze, VP Pro Gaming bei der ESL. "Wir sind zuversichtlich, dass mit dem neuen Standort und einem geeigneten Datum die ESL One Hamburg abermals eine große Rolle in den weltbesten 'Dota 2' Wettkämpfen spielen wird, für deren Ausrichtung die ESL bekannt ist."

Quelle: GamesMarkt.de

