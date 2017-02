ESL Meisterschaft kommt zur Arcade One

Großansicht Die besten eSport-Spieler kämpfen auf der Arcade One um den Pokal (Bild: ESL) Die besten eSport-Spieler kämpfen auf der Arcade One um den Pokal (Bild: ESL)

Die deutschen Finalspiele der ESL Frühlings-Meisterschaften finden dieses Jahr offiziell im Rahmen der ersten Arcade One in Dortmund statt. Für die Meisterschafts-Spiele treten die besten deutschen eSportler in den Disziplinen " League of Legends " und " Fifa 17 " am 22. April in der Dortmunder Westfalenhalle gegeneinander an. Das Finale in "Counter-Strike: Global Offensive" folgt anschließend am zweiten Festival-Tag am 23. April. Gespielt wird um einen gemeinsamen Preispool von 55.000 Euro. Welche Teams sich bis zum Finale vorkämpfen können entscheidet sich ab dem 22. Februar, wenn die Frühlings-Saison der ESL Meisterschaft beginnt."Die ESL Meisterschaft ist nicht nur die Königsklasse in Deutschland und präsentiert mehrmals im Jahr die spannendsten Begegnungen in den verschiedenen Disziplinen, sie ist darüber hinaus auch das Sprungbrett für Nachwuchsspieler in internationale Gewässer", so Michael Bister , Head of Pro Gaming Germany bei der ESL. "Für uns bedeutet das, dass wir stetig an unseren Formaten arbeiten und immer wieder neue Möglichkeiten ausloten, um den angehenden Progamern hierzulande die besten Chancen einzuräumen. Die Arcade One nun erstmalig als Veranstaltungsort zu nutzen, ist eine dieser Chancen und wir sind sehr gespannt darauf, das Debüt dieses Festivals mitzugestalten.""Wir sind begeistert, dass wir mit der ESL einen weiteren namhaften Partner für die Premiere der Arcade One gewinnen konnten. Die ESL Meisterschaft ist eindeutig ein zusätzliches Programmhighlight. Die Arcade One bietet für die Austragung eine großartige Bühne. Eine Win-Win-Situation für beide Partner", so Christoph Post, Geschäftsführer der Glow Productions GmbH, zum neuen Partner. "Auch die weiteren vielfältigen Aktionen auf einer der beiden großen Bühnen, wie beispielsweise die Arcade One Battle oder Beat the Star, werden die Community begeistern. Der Spaß an Games und Gamern steht bei uns immer im Vordergrund, es ist uns darüber hinaus wichtig, dass alle Besucher die Möglichkeit haben sich aktiv zu beteiligen."

Quelle: GamesMarkt.de

