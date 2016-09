ESL Meisterschaft: Drei Mio. Euro in 15 Jahren

Am 26. und 27. November finden in Duisburg die Finalspiele der neuen Saison der ESL Meisterschaft statt. Die startet Anfang Oktober und ist für den Betreiber Turtle Entertainment ein ganz besonderer Meilenstein. Denn auch wenn es selbst bei Turtle inzwischen höher dotierte und bedeutendere eSport-Serien gibt, die ESL Meisterschaft feiert in der kommenden Saison ihren 15. Geburtstag. Damit ist sie laut Turtle die älteste, aktive eSport-Liga der Welt.Passend dazu hat Turtle einige Zahlen und Fakten veröffentlicht: Insgesamt wurden in den 15 Jahren 33 Saisons ausgespielt und 168 deutsche Meister gekürt. In den Teamdisziplinen darf sich Team mousesports mit 20 Titeln Rekordmeister nennen, gefolgt von Team Alternate und mTw mit elf bzw. zehn Titeln. Anders gesagt: Auch am Ende der aktuellen Spielzeit bleibt mousesports Rekordmeister. Bester Einzelspieler ist Dennis "HasuObs" Schneider mit insgesamt sechs Titeln, die er in "StarCraft II" und "Warcraft III" erspielt hat. Insgesamt wurden in den 15 Jahren knapp drei Mio. Euro an Preisgeldern ausgeschüttet

Quelle: GamesMarkt.de

