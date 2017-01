ESL holt erfahrenen Sportmanager Jan Pommer an Bord

Der eSport professionalisiert sich weiter und mit ihm auch der eSport-Pionier ESL. Deutlich wird dies auch an der jüngsten Personalie aus Köln. So hat die ESL Jan Pommer für die neu geschaffene Position des Director Team & Federation Relations verpflichtet. In dieser Position ist Pommer für die Einbeziehung sowohl der Vereine, als auch von Verbänden und Ligen verantwortlich.Pommer bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung aus dem Sportgeschäft mit. Zuletzt leitete als Geschäftsführer die DSM, die Vermarktungsgesellschaft des Deutschen Olympischen Sportbundes. Davor war Pommer zehn Jahre Geschäftsführer der Basketball Bundesliga (BBL)."Ich freue mich sehr, bei der ESL ein so spannendes und begeisterndes neues Arbeitsumfeld vorzufinden", so Jan Pommer. "Die möglichen Synergien zwischen traditionellem Sport und dem eSports zu identifizieren und zu nutzen, ist eine großartige Aufgabe".Und Sebastian Weishaar, Chief Product Officer bei der ESL, ergänzt: "Mit Jan Pommer freuen wir uns auf einen herausragenden Experten, der langjährige Erfahrung aus dem komplexen Umfeld der traditionellen Sportvereine, Ligen und Verbände mitbringt. Mit seiner Unterstützung sind wir nun in der Lage, den eSport noch besser im traditionellen Sportumfeld zu positionieren und dort als festen Bestandteil zu etablieren."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen