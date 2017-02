ESL baut weiter auf Wüstenrot

Die ESL verlängert die Sponsoren-Verträge mit der Bausparkasse Wüstenrot. Die Partnerschaft soll nach längerer Kooperation um weitere drei Jahre fortgeführt werden. Wüstenrot übernimmt dabei als Hauptgeldgeber das Sponsoring für die deutschen ESL Meisterschaften, die drei Mal im Jahr ausgetragen werden. Dabei setzt die Bausparkasse auf unterschiedliche Attraktionen während der Events. Außerdem erweitert Wüstenrot sein eSport-Engagement und ist in diesem Jahr auch als eigener Aussteller auf der gamescom und der nächsten ESL One in Hamburg."Für uns als globales Unternehmen mit deutschen Wurzeln ist es ein unglaublich bedeutsamer Meilenstein, mit einem Traditionsunternehmen wie der Wüstenrot Bausparkasse ein derartig starkes Commitment einzugehen", so Ralf Reichert , Managing Director der ESL. "Gemeinsam möchten wir den eSport hierzulande weiter etablieren und der deutschen Community eine noch größere Chance geben, oben mitzuspielen und noch bessere Veranstaltungen zu schaffen.""Bereits im vergangenen Jahr war ich beeindruckt von dem Enthusiasmus und dem Engagement, mit welchen die Kollegen von der Wüstenrot Bausparkasse unser Vorhaben unterstützt haben", erklärt Michael Bister , Head of Pro Gaming Germany bei der ESL. "Dass wir uns nun auf einen Dreijahresvertrag geeinigt haben, zeigt einmal mehr das gegenseitige Vertrauen und den Willen, in Deutschland Großes zu bewirken und die Branche für die Zukunft zu gestalten. Wüstenrot ist ein überaus starker Partner für die ESL Meisterschaft und daher freue ich mich bereits sehr auf drei weitere spannende Jahre."

Quelle: GamesMarkt.de

