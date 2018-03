ESBD zufrieden mit Trainer-Piloten

Der eSport-Bund Deutschland (ESBD) veranstaltete zusammen mit dem Magdeburg eSports e.V. vom 23. bis zum 25. März ein Pilotprojekt zur Ausbildung von eSport-Trainern und ist mit den Ergebnissen des dreitägigen Workshops hochzufrieden. Insgesamt 35 Teilnehmer trafen sich zu dem Trainerseminar in der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg um sich in der Disziplin "League of Legends" weiterzubilden. Vermittelt wurde theoretisches Wissen über Trainerfähigkeiten, Verletzungsprävention, nachhaltiges Training, Trainingsmethoden und -Steuerung, sowie praktische Methoden in einer zweitägigen Praxisphase. Dabei konnten die Veranstalter auf die ehrenamtliche Hilfe von erfahrenen Dozenten zurückgreifen, wie Kevin Rudolf von der Deutschen Sporthochschule Köln, Marc Helbig, 1. vom Berliner eSport-Club e.V., sowie Tobias Benz von Euronics Gaming und Max Brömel."Der Workshop war aus unserer Sicht ein voller Erfolg", Martin Müller, Vorsitzender des Magdeburg eSports e.V. und Vizepräsident des ESBD. "Die Trainer profitierten neben der hochwertigen Wissensvermittlung auch von der bundesweiten Vernetzungen zu anderen eSport-Teams und Vereinen. Aus dem Feedback der Teilnehmer konnten wir eine gute Grundlage für die weitere Arbeit an der Trainerausbildung im eSport mitnehmen."Die Ergebnisse und Lehren, die der ESBD aus dem Pilotprojekt gezogen hat, will der Verband im April auf dem "German Esports Summit" der Öffentlichkeit präsentieren und daraus eine einheitliche Grundausbildung für Trainer im deutschen eSport erarbeiten. "Ausgehend von den Erkenntnissen des Pilotprojekts werden wir im Laufe des Jahres einen Vorschlag für eine Grundlagenzertifizierung in der Trainerausbildung vorlegen, der durch eine AG aus aktiven Coaches und Experten aus Praxis und Wissenschaft in den kommenden Monaten entwickelt wird", erklärt ESBD-Präsident Hans Jagnow sicher.

