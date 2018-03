ESBD dockt an die Games Week Berlin an

Der eSport-Bund Deutschland (ESBD) hängt sich an die International Games Week Berlin und präsentiert am 26. April sein erstes German Esports Summit im Säälchen in Berlin-Mitte. Die Tagung entsteht in Zusammenarbeit mit der Marketing-Agentur Freaks 4U Gaming und soll das aktuelle Programm des ESBD vorstellen, sowie insgesamt sieben große Keynotes präsentieren, die sich unter anderem mit den Folgen des neuen Koalitionsvertrages für den eSport beschäftigen. Außerdem will der ESBD im Laufe seines Tagungsprogramms die Ergebnisse seines Pilotprojekts zur Ausbildung von deutschen eSport-Trainern präsentieren. Tickets für die eSport-Tagung sind ab sofort für 150 Euro auf der Ticketseite des ESBD erhältlich."Der German Esports Summit startet mit einem starken Programm die fachliche Arbeit des ESBD als neuem Sportverband des deutschen eSports", sagt Hans Jagnow, Präsident des ESBD. "Wir wollen mit dieser breiten inhaltlichen Aufstellung den gesamten eSport als übergeordnete Entwicklung in Deutschland abbilden. Die Games Week Berlin bietet dafür den perfekten Rahmen und erlaubt es uns, im Herzen der Hauptstadt den eSport auf die Tagesordnung zu setzen und über seine Zukunft zu debattieren.

Quelle: GamesMarkt.de

