ESA kritisiert WHO-Vorschlag

Zum Jahreswechsel legte die World Health Organization (WHO) eine erstes Arbeitspapier für die elfte Auflage des International Compendium of Diseases (ICD) vor. Darin erkennt die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen eine "Gaming Disorder" als Krankheit an. Sollte der Entwurf von allen Mitgliedstaaten verabschiedet werden, wäre die Abhängigkeit von Videospielen eine international anerkannte Erkrankung.Scharfe Kritik am Vorschlag der WHO kommt nun von der Entertainment Software Association (ESA). In einer öffentlichen Stellungnahme wendet sich die größte Interessenvertretung der US-Spieleindustrie an die UN-Behörde. "Die World Health Organization weiß, dass gesunder Menschenverstand und objektive Forschung beweisen, dass Games nicht suchterzeugend sind. Versieht man sie mit diesem Einstufung verharmlost man auf unverantwortliche Weise echte psychische Krankheiten wie Depression und Angststörungen, die Behandlung und die volle Aufmerksamkeit der Medizin verdienen. We bitten die WHO daher nachdrücklich, ihren Standpunkt zu überdenken", erklärt das übersetzte Statement der ESA.

Quelle: GamesMarkt.de

