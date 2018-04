ESA klagt wegen Netzneutralität und Ghibli-Gründer verstorben

Dieklagt gegen die. Diese schickt sich an, die Regelungen zurin den Vereinigten Staaten aufzuweichen. Die Klage ging aman, wo auch schon andere IT-Konzerne wie bspw. Apple, Amazon und Google gegen die FCC-Pläne klagen. | Quelle: theesa.com Am 21. April richtet Ubisoft in Paris denaus. Im Finale tretenan, um den besten Tänzer ausfindung zu machen. Gespielt wird natürlich mit. | Quelle: de.justdanceworldcup.com ist im Alter von. Der Japaner war einer der Gründer des, das vor allem mit Serien wie "Heidi" oder Filmen wie "Chihiros Reise ins Zauberland" weltbekannt wurde. Aber auch an Spielen wie "Ni no Kuni" war Ghibli beteiligt. | Quelle: spiegel.de

