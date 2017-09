Erstmals deutscher Stand auf der TGS

In den kommenden Tagen wird es erstmals einen deutschen Gemeinschaftsstand zur Tokyo Game Show (TGS) geben. Die japanische Leitmesse öffnet am Donnerstag ihre Pforten und geht bis zum 24. September. Organisiert wurde der deutsche Pavillon von BIU.Net, der Netzwerkplattform des BIU . Auf der "German Games Industry"-Fläche präsentieren insgesamt fünf Unternehmen der deutschen Spiele-Branche: Neben den Studios Threaks und Quantumfrog reisten auch die PR-Agentur Marchsreiter Communications aus München, der multilinguale Lokalisierungs-Spezialist Altagram aus Berlin und Seoul sowie der Berliner Peripherie-Anbieter Capcy nach Tokio."Mit dem Gemeinschaftsstand zur Tokyo Game Show wollen wir das große Potenzial deutscher Games-Unternehmen international noch sichtbarer machen", sagt BIU-Geschäftsführer Felix Falk . "Japan ist einer der größten und wichtigsten Games-Märkte und gerade deutschen Spiele-Firmen bieten sich hier zahlreiche Geschäftschancen. Der Gemeinschaftsstand hilft den Unternehmen, Kontakte zu knüpfen und sich direkt vor Ort mit ihren Produkten und Projekten zu präsentieren."Der Branchenverband will den Auftritt auf der TGS im kommenden Jahr weiter ausbauen, das steht bereits vor Beginn der diesjährigen Messe fest. 2018 wird es auf Initiative des BIU einen durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) in Zusammenarbeit mit dem Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V (AUMA) unterstützten "German Pavilion" geben, der von der Koelnmesse durchgeführt wird.

