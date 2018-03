Erster kassenloser Saturn-Markt eröffnet

Die MediaMarktSaturn Retail Group hat am 8. März in Innsbruck ihren ersten kassenlosen Elektronikmarkt Europas eröffnet. Mit dem unter dem Namen "Saturn Express" betitelten Shopkonzept will der Consumer Electronics-Händler die Vorzüge des Online- und Offline-Einkaufens kombinieren. Das Pilotprojekt sieht vor, dass die Bezahlung per App direkt am Regal erfolgt. Kunden scannen mit einer eigens entwickelten App den Barcode der gewünschten Produkte und bezahlen via Kreditkarte oder PayPal. Die App können sich die Kunden kostenlos auf ihr Smartphone laden.Auf diese Weise soll das Anstellen an der Kasse entfallen. Nicht aber die Beratungs- und Serviceleistungen, die im "Saturn Express" wie gewohnt zur Verfügung stehen sollen.Das Projekt "Saturn Express" wurde gemeinsam mit dem britischen Startup MishiPay umgesetzt. MishiPay gehört zu den ersten zehn Teilnehmern des Retailtech Hubs, den die MediaMarktSaturn Retail Group als Startup-Accelerator in München betreibt. "Die heutige Eröffnung des Stores ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserer Reise, das Einkaufen am POS zu revolutionieren", erklärte Mustafa Khanwala, CEO von MishiPay.Der erste "Saturn Express" befindet sich im Innsbrucker Sillpark-Einkaufszentrum.

Quelle: VideoMarkt

