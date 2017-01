Erste Sprecher für Serious Games Conference benannt

Die ersten Speaker und Vorträge für die Serious Games Conference 2017 stehen fest. Die Konferenz findet am 23. März im Rahmen der CeBiT statt. Sie richtet sich an Verterter aus Wirtschaft und Wissenschaft und wird von nordmedia und dem BIU organisiert. Thematisch stehen in diesem Jahr die Trends Augmented und Mixed Reality im Fokus.Für die Konferdam 23. März, die von nordmedia und dem BIU organisiert wird, treffen sich Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft um über das Thema "Augmented und Mixed Reality" zu sprechen und zu diskutieren.Eröffnet wird die zehnte Ausgabe der Konferenz von der Staatssekretärin des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Daniela Behrens. Dr. Jan Asmus , Förderreferent bei nordmedia leitet anschließend durch den Tag. Den inhaltlichen Auftakt bildet Roger Walkden von Microsoft , der einen Vortrag zur Mixed-Reality-Brille HoloLens hält.Danach spricht Prof. Björn Bartholdy vom Cologne Game Lab der Technischen Hochschule Köln über die Rolle der Wissenschaft für die neuen Technologien. Manuel Staber, be!columbus innovations Geschäftsführer, berichtet über die psychologischen Auswirkungen von AR auf den Menschen. Manouchehr Shamsrizi, Geschäftsführer von RetroBrain, stellt sich offenen Fragen zum therapeutischen Einsatz von AR und MR. Und Dr. Keith Grimes, Gründer von VR Doctors, und Dr. Jonas Schild, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, diskutieren über den praktischen Einsatz von Mixed Reality in der Medizin."Auch im zehnten Jahr ist es erneut gelungen, mit der Themensetzung und herausragenden Speakern ein Programm ganz am Puls der Zeit zu gestalten", sagt Thomas Schäffer , Geschäftsführer von nordmedia. "Die Innovationsimpulse aus der Games-Industrie für die Wirtschaft werden praxisnah belegt. Serious Games Conference und Serious Games Network gestalten damit den idealen Raum, der die Akteure in den Schnittstellen der Branchen bestens zusammenführt.""Das Thema Augmented und Mixed Reality bewegt derzeit zahlreiche Wirtschaftsbereiche, überall beobachten wir spannende Pilotprojekte", ergänzt BIU-Geschäftsführer Felix Falk das diesjährige Konferenzprogramm. "Bei der Serious Games Conference legen wir dieses Jahr mit der Medizinbranche den Fokus auf ein Anwendungsfeld für Games-Technologien, das für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine besonders wichtige Rolle spielt."

Quelle: GamesMarkt.de

