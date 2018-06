Erfolgreiches Update Games in Bayern

Großansicht Dr. Otto Beierl (LfA Förderbank Bayern), Dorothee Erpenstein (FFF Bayern), Stefan Fränkel (Games Bavaria Munich e.V.), Lena Fischer (FFF Bayern), Dr. Michaela Haberlander (FFF Bayern), Dr. Uli Reber (SKW Schwarz), Johannes Roth (Games Bavaria Munich e.V.) (Bild: FFF Bayern/ Olga Havenetidis) Dr. Otto Beierl (LfA Förderbank Bayern), Dorothee Erpenstein (FFF Bayern), Stefan Fränkel (Games Bavaria Munich e.V.), Lena Fischer (FFF Bayern), Dr. Michaela Haberlander (FFF Bayern), Dr. Uli Reber (SKW Schwarz), Johannes Roth (Games Bavaria Munich e.V.) (Bild: FFF Bayern/ Olga Havenetidis)

"Arbeiten wir gemeinsam an dem Erfolg der bayerischen Gamesbranche!" Mit diesem Satz schloss Dorothee Erpenstein ihren ersten öffentlichen Auftritt als neue Geschäftsführerin des FFF Bayern. Sie ließ damit keinen Zweifel daran, dass der FFF Bayern die Unterstützung der bayerischen Gamesbranche ebenso auf der Agenda hat, wie die der Filmbranche. Mit 6,5 Millionen Euro hat der FFF Bayern seit Einführung der Gamesförderung die lokale Szene bereits unterstützt. Knapp zwei Millionen Euro stehen inzwischen pro Jahr bereit.Doch nicht allein wegen der Unterstützung ist die bayerische Gamesbranche auf einem guten Kurs. Auch die Vernetzung ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Und die spiegelt sich auch bei Events wie der Update Games-Konferenz wider. 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmen kamen zur inzwischen siebten Ausgabe, die am 14. Juni in den Räumen der LfA Förderbank Bayern stattfand. Mit Vorträgen, Showcases und Panels gibt die jährliche Veranstaltung einen Überblick über das gegenwärtige Gamesschaffen in Bayern und thematisiert rechtliche Fragen, die bei der Produktion und beim Vertrieb von Spielen relevant sind.Beim abschließenden Panel diskutierten Bernhard Falk (Chimera Entertainment), Johannes Roth (Mimimi Productions), Jan Binsmaier (THQ Nordic) und Markus Wilding (Private Division) über das Verhältnis von Entwickler und Vermarkter. Morderiert wurde das Panel von Hendrik Lesser (remote control productions), der es mit einem Impulsvortrag einleitete.

Quelle: GamesMarkt.de

