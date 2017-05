Erfolgreicher Switch-Einstand für Nintendos "Mario Kart 8 Deluxe"

Der nächste Kassenschlager für die Nintendo Switch ließ nicht lange auf sich warten. Nachdem der Verkauf von " Zelda: Breath of the Wild " für Nintendo bereits enorm erfolgreich verlief, landen die Japaner mit " Mario Kart 8 Delux " den nächsten großen Treffer. Die Switch-Version des Fun-Racers, eine erweiterte Version von " Mario Kart 8 " auf der Wii U, ist direkt zum Start an der Spitze der Verkaufs-Charts eingestiegen. In Großbritannien landete der Switch-Titel direkt auf dem ersten Platz. Damit ist das Spiel der erste Nintendo-Titel seit 2011, der in Großbritannien wieder an der Spitze der Verkaufscharts rückt und sogar seinen erfolgreichen Vorgänger " Mario Kart Wii " aus dem Jahr 2008 überholt.In den USA ist das Spiel sogar der am schnellsten verkaufte Teil der Reihe überhaupt. Die Switch-Version des Racers setzte laut Nindendo am ersten Tag bereits rund 459.000 Einheiten ab. Nach eigenen Angaben schlugen damit rund 45 Prozent aller Switch-Besitzer in den USA bei "Mario Kart 8 Delux" direkt am Starttag zu.In Deutschland verhält sich das ganz ähnlich. Zwar gibt es hierzulande noch keine offiziellen Verkaufszahlen, doch hat sich "Mario Kart 8 Delux" beispeilsweise bereits an die Spitze der Amazon-Bestsellerliste in der Kategorie "Games" gesetzt, was auf eine ähnliche große Nachfrage auch hierzulande schließen lässt.

Quelle: GamesMarkt.de

