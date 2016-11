EP liefert Onlinebestellungen ab sofort nach Hause

Großansicht Was lange währt: EP bietet seinen Kunden endlich einen vollwertigen Onlineshop (Bild: www.ep.de/Screenshot) Was lange währt: EP bietet seinen Kunden endlich einen vollwertigen Onlineshop (Bild: www.ep.de/Screenshot)

Bislang mussten Kunden von Fachhändlern der Verbundgruppe ElectronicPartner nach einer Bestellung im Onlineshop noch den Weg zum Laden antreten, um dort ihre Ware in Empfang zu nehmen. Ab sofort liefert EP auch nach Hause. Für TV- und Elektrogroßgeräte bietet EP zudem verschiedene Dienstleistungspakete an: Die Basislieferung umfasst die Lieferung zum Aufstellort, die Entsorgung des Altgerätes und des Verpackungsmaterials. Die Komfortlieferung enthält zusätzlich den Anschluss bei freistehenden Geräten und eine Einweisung in die Bedienung. Die Premiumlieferung beinhaltet darüber hinaus den Anschluss bei Ein- und Unterbaugeräten oder die Wandmontage des TV-Gerätes. Zudem vernetzt der EP-Fachhändler smarte Produkte direkt mit dem WLAN des Endkunden.Wer mag, kann aber auch weiterhin Produkte Online unverbindlich reservieren und im Geschäft bei Abholung bezahlen. Auch die Zahlung im Onlineshop und die anschließende Abholung beim Händler sind möglich."Unser Liefermodell im Onlineshop unterstreicht die Servicestärke der EP:Fachhändler. Auf diese Weise profitieren Kunden von allen Vorteilen des digitalen Einkaufs und auf Wunsch zusätzlich von den Qualitäten des stationären Einzelhandels", erklärt Friedrich Sobol , Vorstand ElectronicPartner.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen