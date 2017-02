Envision und Scandinavian Business Hub treten GAME bei

Der GAME Bundesverband wächst auch im neuen Jahr weiter. So hat der Verband jetzt mit Envision Entertainment und dem Scandinavian Business Hub Berlin zwei Neumitglieder vorgestellt. Envision mit Sitz in Ingelheim wurde nach der Schließung von EA Phenomic gegründet und ist die neue Heimat zahlreicher langjähiger Entwickler von Phenomic. Der Scandinavian Business Hub mit Sitz in Berlin ist fokussiert auf das Knüpfen von Partnerschaften zwischen deutschen und skandinavischen Unternehmen."Mit Envision Entertainment dürfen wir ein Neumitglied begrüßen, dass zu den Urgesteinen der deutschen Games-Branche gehört und sich jetzt neuen Aufgaben widmet. Wir freuen uns über so viel Kompetenz, vor allem aber das Vertrauen in die Verbandsarbeit. Durch die Mitgliedschaft des Scandinavian Business Hubs wiederum bieten sich viele Chancen, unsere Mitglieder auch mit der Nordic Region besser zu vernetzen", so Stefan Marcinek , Vorstandsvorsitzender des GAME.

Quelle: GamesMarkt.de

