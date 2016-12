Entwicklerpreis in den Startlöchern

Großansicht Am 7. Dezember werden erneut die besten deutschen Entwickler gekürt (Foto: Deutscher Entwicklerpreis 2015) Am 7. Dezember werden erneut die besten deutschen Entwickler gekürt (Foto: Deutscher Entwicklerpreis 2015)

Morgen ist es wieder soweit: Zum mittlerweile dreizehnten Mal wird der Deutsche Entwicklerpreis an herausragende deutsche Studios verliehen. Für die Preisverleihung am 7. Dezember im Kölner Palladium finden sich erneut zahlreiche Entwickler und Publisher ein, die in insgesamt 21 Kategorien nominiert wurden, darunter Studios wie Daedalic mit ihrem Adventure " Deponia Doomsday " und King Arts mit " Die Zwerge ". Eingeleitet wird die Verleihung von NRWs Medienstaatssekretär Dr. Marc Jan Eumann und der Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW "Der Deutsche Entwicklerpreis die wichtigste Auszeichnung der deutschen Spieleindustrie. Nach der gamescom im Sommer kommt die gesamte Branche kurz vor Weihnachten wieder in Köln zusammen, um die herausragenden Entwickler und Publisher des Jahres zu ehren", so Petra Müller. "Wir drücken allen Nominierten die Daumen - ganz besonders natürlich den Studios und Publishern aus NRW - und freuen uns auf die inoffizielle Weihnachtsfeier der Gamesentwickler!"Bereits heute beginnt die Fachkonferenz zu Bildungsmöglichkeiten und Forschung "Games & Ausbildung" im MediaPark Köln, die im Rahmen des Entwicklerpreises stattfinden und von Aruba Events zusammen mit dem BIU und der Stadt Köln veranstaltet wird.

Quelle: GamesMarkt.de

