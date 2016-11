Entwicklerpreis benennt Nominierungen

Die Nominierten für den diesjährigen Deutschen Entwicklerpreis stehen fest. Als großer Favorit geht Daedalics " ins Rennen. Das Adventure wurde von der Jury gleich elf Mal nominiert, unter anderem den Kategorien "Bester Sound" und "Beste Story". Ebenfalls gute Chancen kann sich King Art Games ausrechnen, die sechs Mal für " Die Zwerge " nominiert sind, unter anderem für den Hauptpreis "Bestes Deutsches Spiel".Der Deutsche Entwicklerpreis wird am 7. Dezember im Kölner Palladium in einer Abendgala in insgesamt 21 Kategorien vergeben. Durch das Programm führt in diesem Jahr Uke Bosse. Als Show-Acts treten der fränkischen Kabarettist und frühere Publishing Director von Computec , Ahmet Iscitürk, sowie Daedalics Game-Designer Jan "Poki" Müller-Michaelis mit seiner Band auf.Die vollständige Nominiertenliste und den Ticketshop finden Sie unter Deutscherentwicklerpreis.de.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen